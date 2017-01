POL-LB: Unfall mit zwei schwer verletzten Personen auf der B28 zwischen Jettingen und Herrenberg

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstagabend befuhr ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 18.10 Uhr die B28 von Jettingen in Richtung Herrenberg. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn überfuhr er zunächst den Grünstreifen, kreuzte einen Feldweg, überfuhr mehrere Sträucher und kam im angrenzenden Wald nach ca. 20 m an zwei Bäumen zum Stehen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Jettingen, welche mit drei Fahrzeugen und 19 Mann vor Ort waren, aus dem Fahrzeug befreit werden. Er und seine 80-jährige Beifahrerin wurden zunächst von einem Notarzt versorgt und schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, welche von drei Streifen des Polizeireviers Herrenberg unterstützt wurde, war die B28 für ca. 2 Stunden beidseitig gesperrt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeuglenker bereits ca. 500 m vor der Unfallstelle einen weiteren Unfall hatte. Hier überfuhr der er vier Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 11.000 EUR, der Schaden an den Verkehrszeichen auf 1.000 EUR geschätzt.

Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Rufnummer 0711 / 68 690 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell