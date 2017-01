POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die sich am Montag, gegen 16:35 auf der Bahnhofstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der in Richtung der Uhlandstraße auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, wechselte aufgrund eines haltenden Fahrzeugs kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Schillerstraße auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er jedoch den nachfolgenden BMW einer 30-Jährigen, die sich auf der Linksabbiegerspur befand. Um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern, leitete die 30 Jahre alte Frau eine Gefahrenbremsung ein. Ein dahinter fahrender 68-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Honda auf den BMW auf. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Unbekannte, der vermutlich mit einem grauen Mercedes / B-Klasse mit Ludwigsburger Kennzeichen unterwegs war, setzte indes seine Fahrt unbeirrt fort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell