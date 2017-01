POL-LB: Weil der Stadt: Kellerbrand; BAB 8 / Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht im Baustellenbereich

Ludwigsburg (ots) - Weil der Stadt: Kellerbrand

Insgesamt 43 Wehrleute und sieben Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Weil der Stadt und Merklingen rückten am Dienstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, zu einem Brand in der Bismarckstraße in Weil der Stadt aus. In einem Mehrfamilienhaus hatte eine Anwohnerin Rauchentwicklung im Keller bemerkt und alarmierte daraufhin die Feuerwehr sowie die weiteren Bewohner, die anschließend das Haus verließen. Brandursächlich dürfte nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich ein Feuerwerkskörper gewesen sein, der in der Silvesternacht von der Hausfassade abprallte. Dabei könnten Glutreste in den Lichtschacht des Hauses gefallen sein, in dem sich Holzreste befanden. Die Holzreste fingen daraufhin an zu glimmen und entzündeten in der Folge Brennholz, das unterhalb des Lichtschachtes in einem Kellerraum gelagert wurde. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

BAB 8 / Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht im Baustellenbereich

Sachschaden von etwa 1.000 Euro ist das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag gegen 02:00 Uhr auf der A 8, zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war von München in Richtung Karlsruhe auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Im Bereich einer Baustelle überfuhr der Unbekannte mehrere Warnbaken und hinterließ auf einer Strecke von etwa 150 Metern mehrere Trümmerteile auf der Fahrbahn. Hierdurch wurden der nachfolgernde BMW eines 47-Jährigen sowie der Skoda eines 40 Jahre alten Fahrers beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell