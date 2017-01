POL-LB: Ludwigsburg: Auffahrunfall; Tamm: Laptop aus Auto gestohlen; Tamm: Gitterboxen gestohlen; Ludwigsburg: Kissen in Brand gesetzt

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Auffahrunfall

Leichte Verletzungen hat sich eine 27-jährige Autofahrerin am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B 27, in Höhe der Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Nord zugezogen. Sie war gegen 17:30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Ludwigsburg unterwegs und hatte zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 38-Jährige ihren Citroen vor der roten Ampel angehaltern hatte. Die 27-Jährige fuhr mit ihrem Honda nahezu ungebremst auf. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro.

Tamm: Laptop aus Auto gestohlen

Auf nicht geklärte Art und Weise hat sich ein unbekannter Täter über das vergangene Wochenende im Länderrain Zugang zu einem weißen Ford S-Max verschafft und aus dem Kofferraum des Fahrzeugs einen "Dell"-Laptop mit Tasche und Zubehör im Wert von etwa 1.500 Euro entwendet. Der Polizeiposten Tamm, Tel. 07141/601014, bittet um Hinweise.

Tamm: Gitterboxen gestohlen

Etwa 50 grau lackierte Euro-Gitterboxen im Wert von ca. 3.500 Euro haben unbekannte Täter über das vergangene Wochenende von einem Betriebsgelände an der Hölderlinstraße entwendet. Um auf das Gelände zu gelangen, brachen sie das Zufahrtstor auf, das sie nach verladen der Gitterboxen wieder mit einem Kabelbinder provisorisch verschlossen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tamm, Tel. 07142/601014, zu melden.

Ludwigsburg: Kissen in Brand gesetzt

Hinter einem Gebäude am Arsenalplatz haben zwei bislang unbekannte Jugendliche am Montag, gegen 15:40 Uhr, ein auf einem Lüftungsschacht abgelegtes Kissen angezündet. Durch die Flammen wurde die Gebäudefassade beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Nachdem ein Zeuge die Flammen nicht ablöschen konnte, kam die Feuerwehr mit 10 Einsatzkräften zum Brandort. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet um Hinweise.

