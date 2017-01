POL-LB: Herrenberg: Gefährliche Körperverletzung durch Feuerwerkskörper; Böblingen: Fahrzeugdach beschädigt; Weil im Schönbuch: Autofahrerin gerät ins Rutschen

Ludwigsburg (ots) - Herrenberg: Gefährliche Körperverletzung durch Feuerwerkskörper

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, die am Sonntag, gegen 00:20 Uhr, in Herrenberg verübt wurde. In der Silvesternacht hielt sich eine 20 Jahre alte Frau zusammen mit etwa 200 weiteren Personen auf dem Wiesengelände vor dem Schlossberg-Plateau auf, um dort den Jahreswechsel zu feiern. Während der Feierlichkeiten warf ein bislang unbekannter Täter einen brennenden Feuerwerkskörper in die Menschenmenge und traf hierbei die junge Frau im Halsbereich. Dabei zog sie sich nicht unerhebliche Verbrennungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Bleibende Schäden können derzeit noch nicht ausgeschlossen werden.

Böblingen: Fahrzeugdach beschädigt

Vermutlich mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter einen Citroen beschädigt, der am Sonntag, zwischen 00:45 und 15:10 Uhr, am Fahrbahnrand in der Bunsenstraße in Böblingen abgestellt war. Der Unbekannte lief über das Fahrzeugdach und dellte es an mehreren Stellen ein. Hierdurch richtete er einen Sachschaden von etwa 1.600 Euro an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Weil im Schönbuch: Autofahrerin gerät ins Rutschen

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Blechschaden von etwa 9.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montag, gegen 16:45 Uhr, auf der Bundestraße 464 ereignete. Eine 22 Jahre alte VW-Fahrerin war auf der Bundesstraße von Weil im Schönbuch in Richtung Tübingen unterwegs und wollte auf Höhe der Weiler Hütte nach links in die Tübinger Straße einbiegen. Beim Wechsel auf die Linksabbiegerspur kam die Frau auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und musste nach rechts ausweichen, um einen Aufprall auf die dortige Verkehrsinsel zu vermeiden. Während des Ausweichmanövers stieß die junge Frau mit dem VW Passat einer 31-jährigen Frau zusammen, die sich auf der Geradeausspur in Richtung Tübingen befand. Die beiden Fahrzeuge wurden in der Folge abgeschleppt.

