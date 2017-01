POL-LB: Ludwigsburg: Falsche Polizeibeamte am Telefon wieder aktiv

Ludwigsburg (ots) - Über den ganzen Montag haben sich vor allem aus Ludwigsburg- Neckarweihingen mehrere Anwohner gemeldet, die Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten hatte. Die Anrufer, die sich in allen Fällen als Mitarbeiter der Kriminalpolizei ausgaben, gingen dabei immer nach der gleichen Masche vor: Man habe Einbrecher festgenommen und bei diesen Notizen zu den Angerufenen gefunden. In der Folge erkundigten sich die Unbekannten nach Bargeld und Wertgegenständen im Haus. Die meisten Angerufenen waren aber gut informiert, brachen die Gespräche ab und informierten die Polizei. In einem Fall wurden Mitarbeiter einer Bank auf einen 79-jährigen Kunden aufmerksam, der im Begriff war, einen ungewöhnlich hohen Bargeldbetrag abzuheben. Wie sich herausstellte, war auch er von einem "Polizeibeamten" angerufen worden, der ihn im Zusammenhang mit angeblich betrügerischen Überweisungen aufgefordert hatte, sein gesamtes Erspartes abzuheben und zu Hause in Sicherheit zu bringen.

