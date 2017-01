POL-LB: Korntal-Münchingen: Betrunkener Randalierer leistet Widerstand; Ludwigsburg: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots) - Korntal-Münchingen: Betrunkener Randalierer leistet Widerstand

Wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte hat sich ein 25-Jähriger Mann zu verantworten, mit dem es Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen in Münchingen zu tun hatte. Sie waren von Mitarbeitern eines Seniorenheimes gegen 06:45 Uhr verständigt worden, nachdem der 25-Jährige dort im Treppenhaus randaliert und gegen Türen geklopft hatte. Auf Ansprache der Polizisten wurde er sofort aggressiv und musste schließlich zu Boden gebracht und mit einer handschließe gefesselt werden. Während des Einsatzes wurden die Polizisten von ihm bedroht und beleidigt. Auf richterliche Anordnung wurde er in Gewahrsam genommen und bis zum Abend in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ditzingen untergebracht.

Ludwigsburg: Wohnungseinbruch

Am Sonntagabend, zwischen 16:50 und 18:45 Uhr, hat ein unbekannter Täter die Balkontür im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße aufgehebelt. Vermutlich wurde er bei der weiteren Tatausführung gestört und flüchtete mit zwei Einkaufskörben. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell