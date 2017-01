POL-LB: Bönnigheim: Unfallflucht; Großbottwar: Christbaum gerät in Brand; Großbottwar: Diebstahl aus Kühlraum

Ludwigsburg (ots) - Bönnigheim: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren hat ein unbekannter Autofahrer im der Zeit zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Sonntag, 00:05 Uhr einen der der Keplerstraße an Fahrbahnrand geparkten VW Passat angefahren und dabei etwa 2.000 Euro Sachschaden angerichtet. Anschließend machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

Großbottwar: Christbaum gerät in Brand

Etwa 15.000 Euro Sachschaden forderte am Sonntagabend ein Zimmerbrand in der Uhlandstraße in Großbottwar. Gegen 21.15 Uhr hatte eine 78-Jährge Frau die Kerzen an ihrem Christbaum angezündet. Die bereits weitgehend heruntergebrannten Kerzen setzten nach kurzer Zeit den Baum in Brand. Die 78-jährige alarmierte einen Nachbarn, der sofort zur Hilfe eilte, den Baum in eine Decke einschlug und auf die Terrasse brachte. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 40 Einsatzkräften zum Brandort kam, musste im Haus keine Löscharbeiten mehr vornehmen. Die 78-Jährige und auch der 75-jährige Helfer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, konnten es aber kurze Zeit später nach einer Untersuchung wieder verlassen.

Großbottwar: Diebstahl aus Kühlraum

Über ein Flachdach hat sich ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Montag, gegen 00:55 Uhr, Zugang zur Dachterrasse einer Gaststätte am Marktplatz verschafft. Dort öffnete er die Tür eines Kühlraumes und entwendete etwa 10 Kilo Fleisch und Fisch im Wert von ca. 300 Euro. Bei der Tatausführung wurde der Unbekannte von einer Gaststättenmitarbeiterin beobachtet, konnte jedoch flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148/16250, entgegen.

