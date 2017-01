POL-LB: Ludwigsburg: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Brand in einem Mehrfamilienhaus

In der Silvesternacht kam es gegen 01 Uhr zu einem Brand einer Dachgeschosswohnung in der Leonberger Straße. Brandursächlich war eine noch glühende Silvesterrakete. Ersten Ermittlungen zur Folge landete die Rakete auf einer Plexiglasabdeckung, welche durchschmorte und einen Vorratsschrank im darunterliegenden Treppenhaus in Brand setzte. Der Brand weitete sich dann auf den gesamten Dachstuhl des Mehrfamilienhauses aus. Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit 46 Einsatzkräften, sowie 8 Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Das Gebäude, sowie angrenzende Wohnungen mussten vorübergehend evakuiert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250. 000 EUR. Vier Fahrzeuge die im Bereich des Brandobjekts abgestellt waren wurden durch herabfallende Dachziegel beschädigt

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell