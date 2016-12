POL-LB: Steinheim/Murr: Vorfahrtsunfall mit fünf Verletzten

Ludwigsburg (ots) - Eine 42jährige VW Golf-Fahrerin fuhr am Samstag, gegen 15.10 Uhr, am Ortsende von Murr auf der Steinheimer Straße in Richtung Steinheim. An der Kreuzung mit der L1100 bog sie nach links ab, ohne auf die vorfahrtsberechtigte 32jährige Lenkerin eines Mercedes Benz zu achten. Dadurch kam es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Es wurden zwei Insassen des VW und drei Mitfahrer im Mercedes Benz verletzt, wobei sich drei Personen in Krankenhäusern behandeln lassen mussten. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Vor Ort waren drei Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Die zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden, zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht.

