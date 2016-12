POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zwei Einbrüche in Wohngebiet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich ein und dieselben Täter trieben zwischen Samstag und Dienstag in Vaihingen an der Enz ihr Unwesen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in der Goethestraße in den angebauten Werkstattraum eines Wohnhauses. Nach Betreten des Raumes machten sich die Einbrecher jedoch mutmaßlich ohne Diebesgut wieder aus dem Staub. Der dabei angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Bei einem weiteren Einbruch in der Straße "Im Taigtrog" stiegen die Täter ebenfalls über ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob die Täter Diebesgut mitgehen ließen und auf welche Summe sich der angerichtete Sachschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden am Heiligabend, gegen 20:00 Uhr, zwei Männer im Bereich der Gothestraße gesehen, die dort im Bereich eines Gartens umherschlichen. Die beiden Männer liefen anschließend in Richtung der Zeppelinstraße, die sich in unmittelbarer Näher zur Straße "Im Taigtrog" befindet, davon. Inwiefern die beiden schlanken und dunkel gekleideten Männer im Alter von etwa 25 Jahren im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen, ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

