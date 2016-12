POL-LB: Herrenberg: Unfall auf der L 1184 fordert drei Verletzte und 43.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Drei Leichtverletzte und etwa 43.000 Euro Sachschaden forderte am Freitagmorgen, gegen 08:50 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der L 1184 zwischen Herrenberg und dem Ackermannkreisel. Der 35-Jährige Fahrer eines Kleintransporters war in Richtung Herrenberg unterwegs und hatte zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 44-Jähriger seinen VW zum Linksabbiegen in einen Feldweg angehalten hatte. Hinter ihm hatte ein 45-Jähriger seinen Audi angehalten. Der 35-Jährige versuchte auszuweichen, stieß links gegen das Heck des Audi und prallte anschließend frontal gegen den entgegenkommenden Peugeot eines 54-Jährigen. In den drei beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos zogen sich die Fahrer jeweils leichte Verletzungen zu.

