POL-LB: Markgröningen: Kompletträder entwendet; Ludwigsburg: Zehnjährigen mit Feuerwerkskörper beschossen; Schwieberdingen: Briefkasten gesprengt

Ludwigsburg (ots) - Markgröningen: Kompletträder entwendet

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag, 0:00 Uhr in einer Gemeinschaftstiefgarage im Fliederweg zu schaffen gemacht und dort zwei Garagentore aufgehebelt. Aus den Garagen entwendeten sie jeweils einen Satz Sommerräder im Wert von etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0, entgegen.

Ludwigsburg: Zehnjährigen mit Feuerwerkskörper beschossen

Wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen drei bislang unbekannte Jugendliche, die am Donnerstag, zwischen 15:00 und 16:00 Uhr auf dem Schulhof der Eichendorffschule einen zehnjährigen Jungen mit Feuerwerkskörpern beschossen haben. Der Zehnjährige wurde dabei von einer Leuchtkugel im Gesicht getroffen und zog sich Verbrennungen am rechten Ohr und an der rechten Gesichtshälfte zu. Bleibende Schäden können derzeit noch nicht ausgeschlossen werden. Bei den Tätern handelte es sich um Jugendliche im Alter zwischen etwa 14 und 18 Jahren. Derjenige, der die Feuerwerkskörper abschoss, ist ca. 170 bis 180 cm groß, trug ein Kapuzenshirt, eine schwarze Jacke und rote "Nike"-Schuhe. Einer seiner Begleiter trug eine grüne Jacke mit Kapuze und Pelzkragen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141/281011, in Verbindung zu setzen.

Schwieberdingen: Briefkasten gesprengt

Mehrere Hundert Euro Sachschaden hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zu Freitag in der Breslauer Straße, Ecke Heckeweg, einen Böller in einen Briefkasten der Deutschen Post steckte. Durch die Detonation wurde der Deckel des Kastens weggerissen und mehrere Postsendungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150/31245, bittet um Hinweise.

