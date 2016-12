POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Heizdecke gerät in Brand; Ludwigsburg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht; Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfall an Ampelkreuzung gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg-Pflugfelden: Heizdecke gerät in Brand

Eine brennende Heizdecke sorgte am Donnerstag, kurz nach 23:00 Uhr, für einen Feuerwehreinsatz in der Einsteinstraße in Ludwigsburg-Pflugfelden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in einer Wohnung eine Heizdecke in Brand. Die beiden Bewohnerinnen im Alter von 89 und 94 Jahren wurden dadurch leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem die alarmierte Feuerwehr Ludwigsburg mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausgerückt war, löschten sie die Heizdecke und legten sie vor dem Wohnhaus ab. Gegen 05:00 Uhr musste die Feuerwehr ein zweites Mal ausrücken, da sich die Heizdecke erneut vor dem Haus entzündet hatte. Bis auf die verkohlte Heizdecke ist wohl kein weiterer Sachschaden entstanden.

Ludwigsburg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die sich am Donnerstag gegen 13:00 Uhr im Bereich der Überleitung von der Bundestraße 27 zum Industriegebiet Tammerfeld ereignete. Eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin war auf der Rechtsabbiegespur in Richtung des Einkaufszentrums unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Rückstaus überfuhr sie plötzlich eine durchgezogene Linie und zog ihr Fahrzeug nach links. Ein nachfolgender 67-Jähriger, der am Steuer eines Audi saß, musste daraufhin nach links ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu vermeiden. Während des Ausweichmanövers übersah der Audi-Lenker eine mittlerweile rot gewordene Ampel und stieß im weiteren Verlauf mit dem von links kommenden VW eines 30-Jährigen zusammen, der gerade aus der Heinkelstraße in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin, die vermutlich mit einem silbernen Mercedes-Kombi unterwegs war, setzte indes ihre Fahrt unbeirrt fort. Bei ihr soll es sich um eine etwa 30 Jahre alte Frau handeln, die ihre blonden Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte.

Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfall an Ampelkreuzung gesucht

Sachschaden von etwa 4.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Donnerstag, gegen 20:00 Uhr, in der Nähe eines Autohauses in Bietigheim ereignete. Ein 57-jähriger Audi-Lenker und ein 34 Jahre alte Fahrer eines BMW wollten von der Kreisstraße 1636 nach links in die Landesstraße 1125 in Richtung Großsachsenheim abbiegen. Die beiden Fahrer befanden sich nebeneinander auf den jeweiligen Abbiegespuren und fuhren bei Grün in den Kreuzungsbereich ein. Während des Abbiegens stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, weshalb das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, nun nach Zeugen sucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

