POL-LB: Gerlingen: 25 Fahrzeuge beschädigt - Weitere Geschädigte gesucht; Gerlingen: Brand einer Gartenhütte; Bietigheim-Bissingen: Vorfahrt missachtet - Fahrt eines Streifenfahrzeugs endet in Vorgarten

Ludwigsburg (ots) - Gerlingen: 25 Fahrzeuge beschädigt - Weitere Geschädigte gesucht

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Anwohners, konnten Polizeibeamte in der Nacht zum Freitag einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Gegen 02:50 Uhr wurde der Mann dabei beobachtet, wie er im Bergheimer Weg, im Eichendorffweg, im Schelmengraben sowie in der Jakob-Bleyer-Straße insgesamt 25 Fahrzeuge beschädigte. Der mutmaßlich alkoholisierte Mann warf einen Motorroller um und trat an weiteren 24 abgestellten Autos die jeweiligen Außenspiegel ab. Der dabei angerichtete Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nachdem sich der 32-Jährige zunächst vom Tatort entfernt hatte, konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten ihn im Zuge einer eingeleiteten Fahndung gegen 03:00 Uhr an der Ecke Friedhof- und Bettäckerweg vorläufig festnehmen. Nach einem Atemalkoholtest brachten ihn die eingesetzten Kräfte zum Polizeirevier Ditzingen, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Darüber hinaus sucht der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156/9449-0, nach weiteren Geschädigten, deren Fahrzeuge möglicherweise ebenfalls beschädigt worden sind.

Gerlingen: Brand einer Gartenhütte

Die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen rückte am Donnerstag, gegen 18:35 Uhr, mit fünf Fahrzeugen und 25 Wehrleuten zu einem Gartenhausbrand in Gerlingen aus. Im Gewann Lettlenberg, welches sich im Bereich des Steingrübenweg befindet, zündeten drei Männer im Alter zwischen 43 und 50 Jahren für eine anstehende Feier einen Kaminofen an und verließen kurz darauf das Gartenhaus. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Brand und die Flammen griffen auf die Hütte über. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Vorfahrt missachtet - Fahrt eines Streifenfahrzeugs endet in Vorgarten

Drei Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 40.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitag, gegen 01:00 Uhr, in Bietigheim ereignete. Der 68-jährige Fahrer eines Ford wollte von der Hillerstraße nach links in die Löchgauer Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem von links kommenden Streifenwagen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen zusammen, der auf der Löchgauer Straße in Richtung Bietigheim unterwegs war. Die Ampeln waren zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge abgewiesen. Während der Ford auf einem Gehweg zum Stehen kam, endete die Fahrt des Streifenwagens in einem angrenzenden Vorgarten. Der 68-Jährige, der 30 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens sowie seine 24-jährige Kollegin zogen sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

