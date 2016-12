POL-LB: Waldenbuch: Betrunkener Randalierer leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots) - Wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte hat sich ein 21-jähriger Mann zu verantworten, mit dem es Polizisten am frühen Freitagmorgen in Waldenbuch zu tun hatten. Er war zunächst gegen 03:50 Uhr aufgefallen, nachdem er vor einer Gaststätte in der Schulstraße randaliert hatte. Bei Eintreffen einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Böblingen weigerte der deutlich angetrunkene Mann sich auszuweisen und ging stattdessen auf die Polizisten los. Er musste daraufhin zu Boden gebracht und mit einer Handschließe gefesselt werden. Während er die Beamten beleidigte und sie weiter zu schlagen versuchte, trafen Verwandte ein, die den jungem Mann schließlich beruhigen und in ihr Auto setzen konnten. Dort zettelte er erneut eine lautstarke Auseinandersetzung an und musste schließlich erneut gefesselt werden. Dabei trat der 21-Jährige mehrmals nach einem Polizisten und verletzte ihn leicht. Er wurde schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort aufgrund seiner starken Alkoholisierung stationär aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell