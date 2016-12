POL-LB: Weissach: Gefährliche Körperverletzung; Holzgerlingen: Randalierer in der Schönbuchbahn - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots) - Weissach: Gefährliche Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei noch unbekannte junge Männer, die am Donnerstagabend, gegen 22:20 Uhr, offensichtlich grundlos einen 15-Jährigen in der Hauptstraße angegriffen und verletzt haben. Der 15-Jährige wartete an der Haltestelle Marktplatz auf den Bus nach Flacht, als die Unbekannten aus Richtung Friedhof auf ihn zukamen, ihn mit Faustschlägen niederschlugen und ihm einen Fußtritt ins Gesicht versetzten. Als der Bus sich näherte, rannten die Täter zu einem gegenüber einer Gaststätte geparkten Pkw und fuhren davon. Von den Angreifern liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

1. 20 bis 22 Jahre alt; 185 cm groß; schwarze, zu einem Zopf gebundene und an den Seiten rasierte Haare; Vollbart; bekleidet mit schwarzer Lederjacke. 2. 20 bis 22 Jahre alt; etwas größer, mittellange, schwarze und an den Seiten rasierte Haare; Vollbart; trug einen beigefarbenen Pullover mit dem Aufdruck "Supreme" auf rotem Grund im Brustbereich.

Personen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Holzgerlingen: Randalierer in der Schönbuchbahn - Polizei sucht Zeugen

Mit einem unliebsamen Zeitgenossen hatten es am Donnerstagnachmittag Fahrgäste der Schönbuchbahn in Holzgerlingen zu tun. Der deutlich alkoholisierte 55-Jährige beleidigte gegen 15:15 Uhr eine 17-Jährige und deren jüngere Schwester. Ein noch unbekannter Fahrgast ging dazwischen und wurde daraufhin von dem 55-jährigen mehrmals angegangen. Mittlerweile alarmierte Polizeibeamte holten den Angetrunkenen an der Haltestelle Gerlingen-Nord aus dem Zug. Dabei setzte er sich zur Wehr und musste auf dem Bahnsteig zu Boden gebracht und mit einer Handschließe gefesselt werden. Während des Einsatzes mussten sich die Polizisten von ihm derbe Beleidigungen anhören. Dieses Verhalten legte er im Anschluss auch bei einer Untersuchung im Krankenhaus an den Tag. Auf richterliche Anordnung wurde der 55-Jährige bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls und dabei insbesondere den noch unbekannten Fahrgast, der den Mädchen geholfen hat, sich beim Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/416040, zu melden.

