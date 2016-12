POL-LB: Leonberg: Zeugen zu Unfallflucht gesucht; A 81 / Ammerbuch: Auf Stauende aufgefahren

Ludwigsburg (ots) - Leonberg: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Auf etwa 4.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, zwischen 06:00 und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz der Esso-Tankstelle an der Bruckenbachstraße angerichtet hat. Er stieß dort gegen einen geparkten Mercedes und beschädigte dabei den hinteren Kotflügel, die Stoßstange und dien Kofferraumdeckel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, zu melden.

A 81 / Ammerbuch: Auf Stauende aufgefahren

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist der 78-jährige Fahrer eines Peugeot am Donnerstag, gegen 13:05 Uhr, auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg auf den VW eines 59-Jährigen aufgefahren, der aufgrund eines Rückstaus langsam auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Während der VW durch den Anstoß nach rechts abgewiesen wurde und im Grünstreifen zum Stehen kam, stieß der 78-Jährige in der Folge noch gegen einen Mazda und einen BMW. Er und seine 77-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot und der VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und der bergungsarbeiten staute sich der Verkehr auf etwa drei Kilometern. Die Feuerwehr Rottenburg war mit 28 Einsatzkräften am Unfallort, sicherte die Unfallstelle ab und übernahm die Fahrbahnreinigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell