POL-LB: Polizeihubschrauber bei Fahndung nach flüchtigen Einbrechern in Bönnigheim eingesetzt

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 23.20 Uhr zu einem Einbruch in ein Sportstudio in der Daimlerstraße. Die beiden Einbrecher wurden von einer Streife auf der Flucht beobachtet und verfolgt, konnten allerdings nicht festgenommen werden.

Bei der Fahndung nach den flüchtigen Einbrechern waren insgesamt sechs Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Bietigheim, Vaihingen, Marbach, der Polizeihundeführerstaffel sowie zwei Streifen des benachbarten Polizeipräsidiums Heilbronn im Einsatz. Die Fahndung wurde zudem in der Zeit von 23.35 bis 0.25 Uhr von einem Polizeihubschrauber unterstützt.

Über das Diebesgut und den Sachschaden ist bislang nichts bekannt.

