POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim: PKW kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag ereignete sich gegen 15.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim ein Unfall, der zu mehreren Kilometern Rückstau führte. Der Fahrer eines Opel, in dem auch eine Frau und drei Kinder saßen, verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug schleuderte dann wohl von der linken Spur nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Grünstreifen. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Opel auf einem Ackergrundstück. Eines der Kinder erlitt schwere Verletzungen, die restlichen Insassen wurden leicht verletzt. Alle Fünf wurde durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ein alarmierter Rettungshubschrauber landete, wurde jedoch nicht benötigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr Ludwigsburg sowie die Freiwillige Feuerwehr Freiberg am Neckar waren mit insgesamt 36 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen eingesetzt. Derzeit ist der rechte Fahrstreifen noch gesperrt. Der Rückstau beläuft sich auf etwa drei Kilometer. Der Opel ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell