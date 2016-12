POL-LB: Herrenberg: Unfall mit 9.000 Euro Sachschaden; Böblingen: Auto zerkratzt

Ludwigsburg (ots) - Herrenberg-Gültstein: Unfall mit 9.000 Euro Sachschaden

Ein nicht mehr fahrbereiter Smart und Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 18.25 Uhr in der Schloßstraße in Gültstein ereignete. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah eine 47-jährige Smart-Fahrerin, die die Schloßstraße ortseinwärts befuhr, beim Linksabbiegen in den Pfifferlingweg einen entgegenkommenden 28 Jahre alten Seat-Lenker und nahm ihm die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der Smart durch die Wucht des Aufpralls abgewiesen wurde und mit einer Mauer am Straßenrand kollidierte. Smart und Seat waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Böblingen: Auto zerkratzt

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 00.30 Uhr und 11.30 Uhr eine Sachbeschädigung in der Geschwister-Scholl-Straße in Böblingen beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die gesamte linke Seite eines dort geparkten VW und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

