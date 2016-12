POL-LB: Verkehrsunfall in Kornwestheim, Körperverletzung in Kornwestheim, Brand in Ditzingen, Einbruch in Erdmannhausen

Ludwigsburg (ots) - Kornwestheim: Verkehrsunfall mündet in tätlicher Auseinandersetzung

In der Leibnizstraße in Kornwestheim ereignete sich am Dienstag gegen 15:20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem die Beteiligten anschließend in Streit gerieten. Eine vierköpfige Familie lud ihren Einkauf auf dem Parkplatz eines Discounters in das Auto ein, als eine 54-Jährige in ihrem VW-Transporter an ihnen vorbeifuhr. Vermutlich berührte der Wagen die 13 Jahre alte Tochter am Arm, so dass sie leicht verletzt wurde und ärztlich versorgt werden musste. Nach dem Unfall gerieten die VW-Lenkerin und die Mutter des verletzten Kindes in einen Streit, der in einer handgreiflichen Auseinandersetzung endete, bei der sich beide Frauen leichte Verletzungen zuzogen. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und zu der Auseinandersetzung geben können.

Kornwestheim: 45-Jähriger durch Laserstrahl geblendet

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall geben können, der sich am Mittwoch gegen 02.30 Uhr in Kornwestheim ereignete. In der Straße "Kimryplatz" wurde der Bewohner eines Hochhauses mutmaßlich durch grelles Licht geweckt. Nachdem der 45 Jahre alte Mann daraufhin aus dem Fenster sah, wurde er durch einen Laserstrahl geblendet. Der unverletzte Mann konnte erkennen, dass der Lichtstrahl von einer Fußgängerbrücke abgesetzt wurde, die sich über der Bundesstraße 27 im Bereich eines Schwimmbades befindet. Zudem konnte er auf der Fußgängerbrücke drei bislang unbekannte Personen erkennen, die sich zum nahegelegenen Theodor-Heuss-Parkplatz begaben. Dort stiegen sie schließlich in einen abgestellten Pkw ein, bei dem es sich eventuell um einen weißen VW Coupé handelte. Sie fuhren auf die B 27 und in Richtung Stuttgart davon.

Ditzingen: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Dienstag gegen 19:00 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen mit vier Fahrzeugen und 24 Wehrleuten zu einem Küchenbrand in die Bauernstraße in Ditzingen aus. Aus noch ungeklärter Ursache brach in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bereich des Küchenherdes ein Brand aus. Nachdem ein Rauchmelder durch die entstandene Rauchentwicklung ausgelöst hatte, verständigte ein Anwohner die Nachbarn. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr brachten sie sich in Sicherheit. Währenddessen löschte der 52-jährige Bewohner die Flammen. Er zog sich allerdings leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach Überprüfung des Brandortes und Belüftungsmaßnahmen rückte die Feuerwehr wieder ab. Alle Personen konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Erdmannhausen: Einbruch in Wohnhaus

Bargeld in vierstelliger Höhe ließen Einbrecher mitgehen, die am Dienstag zwischen 13:00 und 19:45 Uhr ein Wohnhaus in der Lilienstraße in Erdmannhausen heimsuchten. Über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür gelangten die Täter in das Objekt, das sie anschließend durchsuchten. Hierbei fiel ihnen das Bargeld in die Hände. Der angerichtete Sachschaden konnte nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148/1625-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell