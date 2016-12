POL-LB: Ingersheim: Sachbeschädigung auf Schulgelände; Sachsenheim: Feuerwehreinsatz; Markgröningen: Frontalzusammenstoß zwischen PKW und Linienbus

Ludwigsburg (ots) - Ingersheim-Großingersheim: Sachbeschädigung auf Schulgelände

In der Nacht zum Mittwoch trieben bislang unbekannte Täter in der Wilhelmstraße in Großingersheim ihr Unwesen. Auf einem Schulgelände wüteten die Unbekannten und beschädigten einen Holzzaun sowie Beleuchtungseinrichtungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Feuerwehreinsatz

38 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Sachsenheim, Oberriexingen und Bietigheim-Bissingen rückten am Mittwoch gegen 11.00 Uhr in die Großsachsenheimer Straße in Kleinsachsenheim aus. Die Bewohner eines Hauses hatten zunächst Rauch gerochen und schließlich festgestellt, dass das Kellergeschoss verqualmt war. Sie stellten hierauf die Stromzufuhr im Haus ab, alarmierten die Feuerwehr und begaben sich nach draußen. Ursächlich für die Rauchentwicklung war vermutlich ein technischer Defekt der Heizungsanlage im Heizraum. Aufgrund dessen begann eine Kunststoffabdeckung zu kokeln, was den dichten Qualm hervor rief. Löschmaßnahmen mussten durch die Wehren nicht durchgeführt werden. Die Räume wurden lediglich gründlich belüftet. Aufgrund Rußablagerungen entstand im Heizraum ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Markgröningen: Frontalzusammenstoß zwischen PKW und Linienbus

Nahezu frontal stießen ein PKW und ein Linienbus am Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr, in der Asperger Straße in Markgröningen zusammen. Mutmaßlich war ein 21 Jahre alte Fiat-Lenker durch sein Handy abgelenkt, als er von Asperg in Richtung Markgröningen fuhr. Auf Höhe der Orthopädischen Klinik Markgröningen geriet der Fiat wohl infolge dessen auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 36 Jahre alter Linienbusfahrer versuchte noch nach rechts in eine Bushaltestellen-Bucht auszuweichen, doch er konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der 25 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt und musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer und eine 47-jährige Passagierin erlitten leichte Verletzungen. Die Frau wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Die etwa 15 übrigen Fahrgäste wurden in einem Ersatzbus weiter transportiert. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Ludwigsburg sowie insgesamt 28 Einsatzkräfte und fünf Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Markgröningen waren ebenfalls vor Ort eingesetzt. Die Strecke war bis gegen 10.00 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 54.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell