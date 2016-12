POL-LB: Böblingen: PKW beschädigt; Leonberg: Unfall mit 35.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: PKW beschädigt

Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter zwischen Donnerstag (22.Dezember) und Dienstag an einem Fahrzeug, das in der Breslauer Straße in Böblingen stand. Der Unbekannte zerstach alle vier Reifen des Audi und besprühte Fahrer- und Beifahrerseite mit Farbe. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten.

Leonberg: Unfall mit 35.000 Euro Sachschaden

Eine leichte verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 18.20 Uhr in der Neue Ramtelstraße ereignete. Ein 74 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte von der Göppinger Straße nach links in die Neue Ramtelstraße abbiegen. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit übersah er hierbei einen 25-jährigen Audi-Lenker, der wohl mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs war. Der 74-Jährige nahm dem jüngeren Fahrer die Vorfahrt und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Audi nach links, rutschte eine Böschung hinunter und blieb schließlich in der Karlsbader Straße stehen. Der 25-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell