POL-LB: Einbruch (Versuch) in Ludwigsburg, Sachbeschädigung in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Einbrecher gestört

Gerade noch rechtzeitig fielen aufmerksamen Anwohnern am Dienstagabend kurz vor 23:00 Uhr verdächtige Geräusche in der Salonallee auf. Als sie der Sache nachgingen, stellten sie einen Einbrecher fest, der sich an der Terrassentür eines Wohnhauses zu schaffen machte. Aufgeschreckt von den unerwarteten Augenzeugen machte der Täter sich aus dem Staub, ohne dass er in das Gebäude gelangt war. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem dunkel gekleideten Mann, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führte nicht zum Erfolg. Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Pkw beschädigt

Zum wiederholten Mal beschädigte ein unbekannter Täter einen roten Opel, der in der Marbacher Straße abgestellt war. Der Vandale bespritzte das Auto zwischen Sonntag 19:00 Uhr und Montag 12:00 Uhr mit einer ätzenden Flüssigkeit, so dass der Lack angegriffen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Etwa vier Wochen zuvor war das Auto auf die gleiche Weise schon einmal angegangen und beschädigt worden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141/18-5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell