POL-LB: Renningen-Malmsheim: Hakenkreuze und ausländerfeindliche Parolen gesprüht

Ludwigsburg (ots) - Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen eine Asylunterkunft in Malmsheim in der Voithstraße sowie eine Sichtschutzwand und weitere Gebäudeteile mit Hakenkreuzen und ausländerfeindlichen Parolen besprüht. Kurz nach 03.00 Uhr wollten zwei Mitarbeiter des in der Unterkunft eingesetzten Sicherheitsunternehmens einen Kontrollgang durchführen, als bislang unbekannte Täter einen Feuerwerkskörper in Richtung der Angestellten warfen, der mit einem Knall explodierte. Das Sicherheitspersonal zog sich hierauf kurz in das Gebäude zurück und vernahm einen weiteren Böllerschlag. Als sie wieder heraus traten, entdeckten sie zwei Personen, die über eine angrenzende Wendeplatte in Richtung der Diesel- bzw. Ulmenstraße flüchteten. Anschließend alarmierten sie die Polizei, die sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete. Im Zuge dieser Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass die Flüchtlingsunterkunft selbst, ein zugehöriger Abfalltonnen- und Fahrradabstellplatz, eine Sichtschutzwand eines Fußwegs zwischen der Voithstraße und der Ulmenstraße, eine Mauer im Bereich der Voithstraße und der Heimsheimer Straße sowie die Fassade eines Gebäudes in der Merklinger Straße mit roter Sprühfarbe beschmiert worden waren. Die Fahndung nach den beiden Personen verlief ohne Ergebnis. Eine der Beiden soll mit einem hellen Oberteil bekleidet gewesen sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bisher nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07031/13-00 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell