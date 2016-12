POL-LB: Herrenberg: Hausfassade besprüht

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Montag 21.00 Uhr und Dienstag 09.00 Uhr trieben bislang unbekannte Täter in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg ihr Unwesen. Die Unbekannten besprühten ein Gebäude, in dem sich eine kirchliche Einrichtung befindet, mit grünem Farbspray. Sie hinterließen verschiedene Buchstabenkombinationen und eine gegen die Polizei gerichtete Parole. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, entgegen.

