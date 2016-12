POL-LB: Freiberg am Neckar: Verkehrszeichen beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließen bislang unbekannte Täter, die zwischen Freitag 14.00 Uhr und Dienstag 08.00 Uhr in der Mühlstraße in Freiberg am Neckar wüteten. Die Unbekannten beschädigten insgesamt drei Verkehrszeichen. Zwei knickten sie um, ein drittes Zeichen rissen die Unbekannte samt dem Betonsockel aus dem Erdreich. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/64378-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell