POL-LB: Altdorf: 76-jähriger Fußgänger bei Unfall verletzt; Sindelfingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Altdorf: 76-jähriger Fußgänger bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 07.15 Uhr in der Holzgerlinger Straße in Altdorf ereignete, wurde ein 76 Jahre alter Fußgänger leicht verletzt. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah ein 52 Jahre alter, in Richtung Hildrizhauser Straße fahrender Peugeot-Lenker den Senior, als dieser auf einem Zebrastreifen die Straße überqueren wollte. Der Mann wurde durch den PKW erfasst, auf die Motorhaube geschleudert und stürzte anschließend auf den Asphalt. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

Sindelfingen: Unfallflucht

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Ost-Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße beging. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte einen Hyundai, der rückwärts auf einem der Parkplätze stand. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte kurzerhand davon.

