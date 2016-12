POL-LB: Einbruch in Aidlingen und Sindelfingen, Sachbeschädigung in Leonberg, Feuerwehreinsatz in Leonberg

Ludwigsburg (ots) - Aidlingen: Schmuck gestohlen

Auf Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro hatte es ein bislang unbekannter Täter abgesehen, der am Montag zwischen 11:30 und 20:25 Uhr, ein Wohnhaus in der Tulpenstraße in Aidlingen heimsuchte. Der Täter gelangte über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür in das Gebäude und entwendete das Diebesgut aus den anschließend durchsuchten Räumlichkeiten. An der Tür entstand ein geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, 07031/20405-0, entgegen.

Sindelfingen: Einbruch in Wohnhauskeller

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der am Montagabend gegen 21:00 Uhr, in der Sommerhofenstraße in Sindelfingen verübt wurde. Nachdem sich die Täter auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu einem Wohnhaus verschafft hatten, hebelten sie im Kellerbereich gewaltsam eine Tür auf. Anschließend brachen sie die Tür zu einer Kellerparzelle auf und entwendeten daraus eine schwarze Kiste mit diversen Fahrzeugzubehörteilen sowie Werkzeugen. Als ein Hausbewohner die Täter noch auf frischer Tat überraschte, flüchteten sie und rannten mit ihrer Beute in Richtung einer Tankstelle davon. Es soll sich um drei männliche Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren handeln, die etwa 175 bis 180 cm groß sind. Einer von ihnen hat einen dunklen Teint, ist sehr muskulös und war zur Tatzeit mit einer grünen Jacke sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf eine geringe Summe. Der angerichtete Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Leonberg-Eltingen: Pkw beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter machte sich zwischen Samstag und Montag an einem Hyundai zu schaffen, der in der Gebersheimer Straße in Leonberg-Eltingen in einer Tiefgarage abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte das Auto ringsherum und richtete einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, zu melden.

Leonberg: Rauchgeruch in Keller

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte am Montag gegen 23:00 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 30 Wehrleuten zu einem Einsatz in die Lindenstraße in Leonberg aus. Im Keller eines Wohnhauses roch aus bislang ungeklärter Ursache nach Rauch. Trotz intensiver Suche und dem Einsatz von Wärmebildkameras konnte die Ursache für den Schmorgeruch nicht festgestellt werden. Unverrichteter Dinge rückten die Wehrleute wieder ab. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

