POL-LB: Affalterbach: Feuerwehreinsatz; Freiberg am Neckar: nach Unfallflucht Führerschein beschlagnahmt; Löchgau: Abfalltonnenbrand

Ludwigsburg (ots) - Affalterbach: Feuerwehreinsatz

Ein Kleinbrand in einem Kamin in der Burgunderstraße in Affalterbach führte am Montag gegen 17.15 Uhr zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Affalterbach und Marbach am Neckar. Insgesamt 27 Wehrleute und sechs Fahrzeuge rückten aus. Der Bewohner des betroffenen Hauses konnte die Flammen jedoch selbstständig löschen, so dass kein Sachschaden entstand. Die Feuerwehr überprüfte den Kamin sowie das Haus im Anschluss und rückte wieder ab.

Freiberg am Neckar-Geisingen: nach Unfallflucht Führerschein beschlagnahmt

Vermutlich weil er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt hatte, war ein 53-Jähriger am Montag gegen 22.00 Uhr in der Bilfinger Straße im Stadtteil Geisingen in einen Unfall verwickelt. Der Mann war mit seinem Renault in Richtung der Mühlstraße unterwegs, als er frontal auf einen am Straßenrand abgestellten Ford fuhr. Statt sich jedoch um den Unfall zu kümmern, wendete der 53-Jährige und fuhr davon. Dies blieb jedoch nicht unbemerkt, so dass ein Zeuge schließlich die Polizei alarmierte. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnten die Beamten den Fahrer, der nach dem Unfall nachhause gefahren war, ermitteln. Auf einen freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest, der positiv verlief, folgte eine Blutentnahme. Obendrein wurde auch der Führerschein des 53-Jährigen beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Löchgau: Abfalltonnenbrand

Am Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr, rückten 18 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Löchgau in den Forchenweg in Löchgau aus, nachdem dort zwei Abfalltonnen in Brand geraten waren. Die Feuerwehr löschte die Flammen zügig, trotzdem brannten die beiden Tonnen vollständig ab. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang noch unklar. Während des Brandes explodierte vermutlich ein Behältnis, das sich in der Tonne befand, was zu einem lauten Knall führte. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Für angrenzende Gebäude bestand keine Gefahr.

