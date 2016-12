POL-LB: Einbruch in Remseck am Neckar und Kornwestheim, Diebstahl in Kornwestheim, Verkehrsunfall in Remseck am Neckar (2)

Ludwigsburg (ots) - Remseck am Neckar, Pattonville: Einbruch in Wohnung

Diebesbeute in vierstelligem Wert fiel Einbrechern in die Hände, die am Montag zwischen 16:00 und 23:00 Uhr eine Wohnung im Bostonring heimsuchten. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen in die Räume ein. Auf ihrer Suche nach Wertvollem stießen sie unter anderem auf Schmuck, den sie mitgehen ließen. Der angerichtete Sachschaden wurde mit 500 Euro angegeben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: In Wohnhaus eingebrochen

Mutmaßlich auf Bargeld waren Einbrecher aus, die am Montag zwischen 11:30 und 22:20 Uhr in ein Wohnhaus eindrangen. Die Täter verschafften sich Zutritt ins Gebäudeinnere, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wurde auf über 700 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

Kornwestheim: Reifendiebe unterwegs

Auf Sommerreifen hatten Diebe es abgesehen, die in der Nacht zu Samstag in eine Tiefgarage in der Werner-Heisenberg-Straße einbrachen. Nachdem die Täter sich am Metallgitter des Garagentors zu schaffen gemacht hatten, betraten sie die Garage und entwendeten insgesamt acht Sommerreifen auf Felgen für zwei Fahrzeuge der Marke Ford. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0.

Remseck am Neckar: Flüchtiger Verkehrsrowdy

Mit einem bislang unbekannten Verkehrsrowdy bekam es ein Mercedes-Fahrer zu tun, als er am Montag gegen 22:30 Uhr auf der Kornwestheimer Straße unterwegs war. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker überholte verbotswidrig einen schwarzen Renault Twingo, indem er links an einer Verkehrsinsel in Richtung Ortsmitte vorbeifuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Mercedes-Fahrer in den Grünstreifen ausweichen und beschädigte dabei den vorderen rechten Reifen samt Felge. Der Unfallverursacher indes setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Bei dem gesuchten Auto soll es sich um einen grauen oder silberfarbenen Mercedes gehandelt haben. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Unfallzeugen sowie das Pärchen, das im Renault saß, sich unter Tel. 07154/1313-0 zu melden.

Remseck am Neckar: Unfallflucht

Obwohl er einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro anrichtete, suchte ein Autofahrer das Weite, nachdem er am Montag einen Hyundai gestreift hatte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken blieb der Unbekannte an dem Pkw hängen, der zwischen 11:00 und 19:30 Uhr in der Hegelstraße abgestellt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte der Unfallverursacher sich von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154/1313-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell