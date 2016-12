POL-LB: Ludwigsburg: Wohnungseinbruch und Einbruch in Wohnhaus; Vaihingen an der Enz: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg-Oßweil: Wohnungseinbruch

Am Montag zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter in der Mönchfeldstraße in Oßweil zu und brachen gleich in zwei Wohnungen ein. Über ein Fenster, das sie aufhebelte, gelangten die Unbekannten zunächst in die Erdgeschosswohnung eines Hauses und durchsuchten diese. Anschließend begaben sie sich in den Hausflur und von dort aus in das obere Geschoss, in dem sich eine weitere Wohnung befindet. Die Einbrecher brachen die Eingangstür auf und suchten auch im Obergeschoss nach Wertvollem. Ob ihnen etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht noch nicht abschließend fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 13.30 Uhr und 22.00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Friedrich-List-Straße in Ludwigsburg gemacht haben. Bislang unbekannte Einbrecher machten sich zunächst an einem Fenster eines Wohnhauses zu schaffen. Sie hebelten das Fenster auf und drangen so in das Erdgeschoss ein. Anschließend durchwühlten die Diebe nahezu alle Zimmer des zweistöckigen Hauses und stahlen einen vierstelligen Bargeldbetrag, zwei Tablet-Computer und eine hochwertige Handtasche. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Höhe des Sachschadens wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Vaihingen an der Enz: Einbruch in Wohnhaus

Vermutlich Schmuck und Bargeld erbeuteten bislang unbekannte Diebe, die zwischen Samstag 15.00 Uhr und Montag 12.15 Uhr in ein Haus in der Jauerniger Straße in Vaihingen an der Enz einbrachen. Indem sie die Terrassentür gewaltsam öffneten, konnte sie in die Wohnräume einbrechen und diese anschließend durchsuchen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

