POL-LB: Verkehrsunfälle auf der BAB 81, Gemarkungen Ditzingen und Leonberg; Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Sindelfingen und Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots) - BAB 81 Gemarkung Ditzingen: Unfall mit Schwerverletztem

Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf der BAB 81 kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der 34-Jährige Lenker eines Opel fuhr auf der rechten Spur und überholte hier unerlaubt einen auf der mittleren Spur fahrenden Verkehrsteilnehmer. Als der Opelfahrer vor diesen auf die mittlere Spur wechseln wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Mercedes eines 45-Jährigen auf der linken Spur. Im weiteren Verlauf schleuderte der Opel gegen die Betongleitwand des Mittelstreifens, von dort wieder in die rechte Leitplanke und kam letztendlich auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der Unfall führte zu einem drei Kilometer langen Rückstau, da der linke Fahrstreifen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt wurde. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Mercedes entstand nur ein geringer Sachschaden. Der gesamte Schaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. Der Opelfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

BAB 81 Gemarkung Leonberg: Unfall mit Leichtverletztem

Heiligabend kam es kurz vor Mitternacht zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 81 am Autobahndreieck Leonberg auf der Überleitung zur BAB 8 in Fahrtrichtung München, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 24-Jährige Lenkerin eines VW-Busses befuhr die mittlere Fahrspur der Überleitung, als ein 34-Jähriger Audi-Fahrer, vermutlich auf Grund alkoholischer Beeinflussung, ihr ungebremst von hinten in den Wagen fuhr. Durch die Kollision verloren beide Fahrzeuglenker die Kontrolle über ihre PKW, sodass diese in die Seitenleitplanken schleuderten und auf der linken und rechten Spur zum Stehen kamen. Die Unfallstelle im Kurvenbereich stellte für den nachfolgenden Verkehr eine erhebliche Gefahr da, sodass insgesamt fünf Polizeistreifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zur Absicherung der Unfallstelle und zur Unfallaufnahme im Einsatz waren. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des Audi durch eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Auf richterliche Anordnung wurde ihm Blut und der Führerschein abgenommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Fahrerin des VW wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht nach Drogenkonsum

Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes in der Neckarstraße in Sindelfingen über einen Bordstein, ein kurzes Stück auf dem Gehweg und schlussendlich gegen ein Verkehrszeichen. Anstatt den Unfall zu melden wollte der junge Fahrer unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Der Unfall wurde jedoch durch eine zivile Polizeistreife des Polizeipräsidiums Ludwigsburg beobachtet und der PKW umgehend angehalten und der Fahrer kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der PKW-Lenker wohl deutlich unter der Beeinflussung berauschender Mittel stand. Dem Unfallverursacher wurde Blut abgenommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Weil der Stadt: Unfallverursacher flüchtig - Zeugen gesucht

Am Samstagabend gegen 18:45 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem PKW die Leonberger Straße bzw. Malmsheimer Straße stadteinwärts. Zwischen der Altstadt und dem Wohngebiet Heinrichsberg kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Jägerzaun sowie einem parkenden PKW. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Anschließend entfernte sich der PKW, wobei es auch zu einem Quietschen der Reifen kam. Die weitere Fluchtrichtung ist noch unbekannt. Nach Wahrnehmung eines Zeugen aus größerer Entfernung könnte es sich bei dem Pkw eventuell um einen Mercedes-Benz der C- oder E-Klasse handeln, jedoch kann auch ein völlig anderer Fahrzeugtyp nicht ausgeschlossen werden. Spuren am Unfallort deuten darauf hin, dass der flüchtige Pkw teilweise oder ganz in einem auffallenden, kräftigen Blau lackiert ist. Wer Hinweise zum Unfall oder dem gesuchten Pkw geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 07152 6050 beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell