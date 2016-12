POL-LB: Einbruchskriminalität in Erdmannhausen, Ludwgisburg und Vaihingen an der Enz; Diebstahl eines Wohnwagens in Kirchheim am Neckar

Ludwigsburg (ots) - Erdmannhausen: Einbrecher durchwühlen Einfamilienhaus

Am Samstagabend zwischen 17:00 und 20:30 Uhr verschafften sich in Erdmannhausen unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Rosenstraße, indem sie auf der Gebäuderückseite ein Fenster mit einem Stein einschlugen und nach dem Durchgang eines Gebäudeteils noch eine Terrassentür mit einem Stein einwarfen, um in den eigentlichen Wohnbereich zu gelangen. Sie durchstöberten sämtliche Stockwerke des Hauses und durchwühlten das Mobiliar. Lohnende Beute fanden die Einbrecher im Haus wahrscheinlich nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die im Haus befindliche Einliegerwohnung betraten die Täter nicht. An Fenster und Terrassentür entstand insgesamt etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Ludwigsburg: Einbruch in Kantine

Am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr wurde von einem Zeugen festgestellt, dass am Rathausplatz in der Ludwigsburger Innenstadt an einer dortigen Kantine ein Fenster eingeschlagen worden war. Nach einer Überprüfung durch die Polizei konnten in der Kantine Spuren festgestellt werden, welche belegen, dass ein noch unbekannter Einbrecher das Fenster offenbar mit Brachialgewalt samt Rahmen eingetreten hatte und so in die Kantine gelangt war. Anschließend sah sich der Täter offenbar im Innenbereich um. Der Täter muss sich den Spuren nach bei der Tat auch verletzt haben. Ob der Täter im Gebäude etwas entwendet hat, wird derzeit noch ermittelt.

Vaihingen an der Enz: Zwei Wohnungseinbrüche in Stadtrandlage

Am Samstagabend wurde am östlichen und am nördlichen Rand der Kernstadt von Vaihingen jeweils ein Wohnungseinbruch festgestellt. Der Einbruch im Herdenweg erfolgte über eine Balkontür im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses, die mit einem Hebelwerkzeug geöffnet wurde. Die unbekannten Täter durchwühlten die Schlafzimmermöbel, wurden nach erstem Stand der Ermittlungen aber wahrscheinlich nicht fündig und mussten somit wohl ohne Beute weiter ziehen. Bei einem weiteren Einbruch in der Jauerniger Straße erbeuteten die ebenfalls noch unbekannten Täter hingegen Schmuck und Bargeld im niedrigen vierstelligen Wert, nachdem sie im Laufe des Nachmittags oder des Abends die rückwärtige Terrassentüre eines Zweifamilienhauses aufgehebelt und sämtliche Schränke in mehreren Räumen der Wohnung durchwühlt hatten. Hier entstanden große Schäden an der Terrassentür, die sich auf etwa 2.000 Euro belaufen dürften.

Kirchheim am Neckar: Wohnwagen von Abstellplatz gestohlen

Einen Wohnanhänger im Wert von etwa 25.000 Euro entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem umzäunten Abstellplatz in Kirchheim. Hierzu durchtrennten die Täter die Umzäunung und entfernten Zaunpfähle, um den Wohnanhänger anschließend vom Gelände zu rollen. Der Wohnanhänger vom Typ Fendt Saphir hat die Farbe Weiß und zumindest bis zum Diebstahl waren VAI-Kennzeichen angebracht.

