POL-LB: Verkehrsunfall mit mehreren schwer verletzten Personen zwischen Gemmrigheim und Großbottwar

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagnachmittag befuhr ein 32-jähriger Nissan Fahrer gegen 14.30 Uhr die K 1625 von Gemmrigheim kommend in Fahrtrichtung der L 1115 nach Großbottwar. Ein vor ihm fahrender Citroen besetzt mit 5 Personen wollte nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Infolge einer Unachtsamkeit des Nissan-Fahrers erkannte er dieses Manöver zu spät und fuhr ungebremst auf den Citroen auf. In dem Citroen befand sich eine Familie, wodurch der 53-jährige Fahrer schwer, dessen 35-jährige Beifahrerin sowie zwei Söhne im Fond sitzend, im Alter von 6 und 10 Jahren leicht verletzt wurden. Lediglich der 10-jährige Zwillingsbruder blieb unverletzt. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Da beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. An jedem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. je 10.000 Euro.

