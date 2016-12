POL-LB: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagmorgen befuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW gegen 03.30 Uhr die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Böblingen. Dort überholte er mit stark überhöhter Geschwindigkeit einen anderen Pkw und verlor dann beim Wiedereinscheren die Kontrolle über seinen BMW und schleuderte nach rechts gegen die dortige Bepflanzung und eine Straßenlaterne. Ein Baum wurde zum Teil entwurzelt. Anschließend schleuderte er wieder zurück auf die Fahrbahn und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stehen. Der Fahrer des BMW wurde nicht verletzt. Sein 20-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden an dem BMW beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der Schaden an der Bepflanzung sowie der Straßenlaterne kann bislang noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell