POL-LB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin in Deckenpfronn

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag fuhr ein 55-jähriger Mazda-Lenker gegen 17.42 Uhr von der K 1075 von Gärtringen kommend in die Nordstraße ein. Hierbei übersah er eine 81-jährige Fußgängerin, welche zeitgleich die Fahrbahn von links nach rechts überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß prallte die Frau gegen den vorderen linken Radlauf des Pkw und anschließend mit dem Kopf auf den Asphalt. Hierbei zog sich die Frau schwere Kopfverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr besteht nicht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter bestellt. Die Ortseinfahrt Deckenpfronn war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme bis gegen 21.50 Uhr gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Rufnummer 0711/6889 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell