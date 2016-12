POL-LB: Vermeintlicher Ladendiebstahl in Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Ladendetektiv sitzt Irrtum auf

Mutmaßlich einem Irrtum saß ein Ladendetektiv auf, als er am Freitagvormittag einen vermeintlichen Dieb aufhielt. Er hatte kurz vor 10:30 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee einen 13-Jährigen beobachtet, der sich an Parfüms zu schaffen machte. Der Junge öffnete mehrere Parfümpackungen und entnahm einen Flakon. Diesen legte er in seine Mütze und bezahlte an der Kasse ein verpacktes Parfüm. Daraufhin sprach der Detektiv den Buben an und hielt ihn fest. Das Kind begann sofort zu schreien und sich ein Gerangel mit dem Erwachsenen zu liefern. Dabei erlitt der Detektiv eine kleine Verletzung und die Jacke des Jungen wurde beschädigt. Im Anschluss stellte sich heraus, dass der 13-Jährige das ausgepackte Parfüm vor Verlassen des Geschäfts in einem Regal abgestellt hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell