POL-LB: Bedrohung in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen, Maichingen: Bedrohung

Streitigkeiten innerhalb der Verwandtschaft führten am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Nähe des Maichinger Bahnhofs. An seiner Arbeitsstelle wurde ein 55-jähriger Familienvater am Vortag von seinem 37 Jahre alten Neffen aufgesucht. Vermutlich wegen eines bereits seit Wochen bestehenden Konflikts beleidigte der Neffe seinen Onkel und bedrohte ihn sowie seine Familie. In zurückliegender Zeit war es zwischen den beiden Männern auch schon zu einer Schlägerei gekommen (wir berichteten am 16.11.2016). Mit richterlicher Anordnung suchte die Polizei am Freitagmorgen den 37-jährigen Verdächtigen in seiner Wohnung in Bahnhofsnähe und nahm ihn vorläufig fest. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen und muss nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell