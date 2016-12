POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Auf Stauende aufgefahren; Bietigheim-Bissingen: gefährtliche Situation beim Überholen; Gerlingen: Wohnungseinbruch; Ditzingen: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots) - BAB 8 - Gem. Stuttgart: Auf Stauende aufgefahren

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 17:45 Uhr zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart ereignete. Ein 50-Jähriger war in seinem VW in Richtung Karlsruhe unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Stuttgart wollte er nach rechts auf die Überleitung zur Autobahn 831 abbiegen. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit übersah er, dass sich dort ein Stau gebildet hatte und fuhr einem 29 Jahre alten Skoda-Fahrer auf. Die Insassen des Skoda, der Fahrer sowie eine 26 Jahre alte Beifahrerin, wie auch der Lenker des VW erlitten leichte Verletzungen. Die 26- und der 29-Jährige mussten durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Degerloch übernahm die Absicherung der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Bietigheim-Bissingen: gefährliche Situation beim Überholen

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch kurz nach 18.00 Uhr die Fahrweise eines bislang unbekannten VW Käfer-Lenkers beobachten konnten, der auf der Landesstraße 1107 zwischen Bietigheim-Bissingen und der Abzweigung nach Freudental unterwegs war. Ein 54 Jahre alter PKW-Lenker wurde durch den VW-Fahrer überholt, obwohl dieser vermutlich aufgrund des vorherrschenden Nebels einen entgegenkommenden ebenfalls unbekannten Fahrzeuglenker übersah. Der 54-Jährige musste in der Folge eine Vollbremsung durchführen und in den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zwischen den beiden sich entgegenkommenden PKW zu verhindern. Im Anschluss sei der Käfer-Fahrer einem weiteren Fahrzeuglenker sehr dicht aufgefahren und bog dann in Richtung Freudental ab. Insbesondere wird auch der Lenker des entgegenkommenden PKW gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gerlingen: Wohnungseinbruch

Auf Schmuck und Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Täter wohl abgesehen, der am Donnerstag zwischen 16.15 Uhr und 21.10 Uhr in eine Wohnung im Bergheimer Weg in Gerlingen einbrach. Der Unbekannten kletterte zunächst auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung und hebelte dann die Balkontür auf. Anschließend durchsuchte der Einbrecher verschiedene Zimmer und Möbelstücke. Hierbei stieß er auf Schmuckstücke sowie einen Geldbeutel mit einer kleineren Summe Bargeld. Der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Der Täter hinterließ einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, entgegen.

Ditzingen: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen rückte am Donnerstagabend, gegen 20.20 Uhr, mit 25 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen in die Leonberger Straße aus, nachdem in einem Seniorenheim Rauch festgestellt worden war. Der Qualm war entstanden, als ein Bewohner sich eine Mahlzeit zubereiten wollte. Der Mann hatte das Essen jedoch auf dem angeschalteten Herd vergessen, worauf es im Topf zu kokeln begann. Ein offenes Feuer entstand glücklicherweise nicht. Der Bewohner erlitt keine Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell