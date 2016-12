POL-LB: Räuberischer Diebstahl in Leonberg

Ludwigsburg (ots) - Leonberg: Juweliergeschäft überfallen

Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Donnerstagabend in einem Einkaufszentrum in der Leonberger Straße ein Juweliergeschäft und entwendete Schmuck in vierstelligem Wert. Gegen 19:20 Uhr schlug der Mann mit einem Werkzeug die Schaufensterscheibe des Ladens ein, griff in die Auslage und entwendete mehrere Schmuckstücke. Dem heraneilenden Juwelier drohte er mit dem Werkzeug und ergriff die Flucht durch den Ausgang zur Leonberger Straße. Aufmerksame Zeugen verfolgten ihn und hielten ihn zunächst fest. Der Dieb wehrte sich dagegen und drohte seinen Verfolgern mit dem Einsatz von Reizgas. Anschließend setzte er seine Flucht fort. Dabei verlor er Teile seiner Beute. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Verdächtigen. Er wurde als etwa 40 Jahre alter Mann beschrieben, der 1,75 Meter groß ist und von normaler Statur. Er sieht südländisch aus und war dunkel gekleidet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Böblingen unter Tel. 07031/13-00 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell