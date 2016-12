POL-LB: Altdorf - Hoher Sachschaden nach Brand in Reihenhaus

Ludwigsburg (ots) - Sachschaden von ca. 250.000 Euro entstand bei einem Brand in einem Reihenhaus in der Römerstraße in Altdorf. Um 17:43 Uhr meldeten die Bewohner eines Reihenhauses in der Römerstraße in Altdorf der Rettungsleitstelle des Landkreises Böblingen, dass es zu einer starken Rauchentwicklung ausgehend vom Saunabereich im Keller kommt. Die Bewohner konnten sich bereits vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte der Feuerwehr, DRK und Polizei selbstständig in Sicherheit bringen. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Einsatz schwerem Atemschutz. Hierdurch konnte der Brand im Keller schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ermittlungen zur genauen Brandursache wurde aufgenommen. Ein technischer Defekt scheint aber bislang als wahrscheinlich. Das Haus ist momentan nicht bewohnbar. Die Familie konnte bei Bekannten unterkommen. Die Feuerwehr hatte 8 Fahrzeuge und 48 Einsatzkräfte vor Ort, während der Rettungsdienst vorsorglich mit 6 Fahrzeugen und 24 Leuten am Brandort war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell