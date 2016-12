POL-LB: Verkehrsunfall in Ludwigsburg, Einbruch in Ludwigsburg und Markgröningen

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg-Poppenweiler: alkoholisierter 38-Jähriger ohne Führerschein begeht Unfallflucht

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Vordere Straße in Poppenweiler eine Verkehrsunfallflucht und alarmierte die Polizei. Anhand des Kennzeichens, das an dem Mazda angebracht war, dessen Fahrer einen geparkten Skoda touchierte und anschließend davon fuhr, konnten die Beamten einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen ermitteln. Ein Atemalkoholtest, den der 38-Jährige freiwillig durchführte, bestätigte die Vermutung der Polizisten, dass der Mann alkoholisiert gefahren war. Daraufhin musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Darüber hinaus ist er nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Der 38-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Ludwigsburg: Firmeneinbruch

Auf Elektronikgeräte hatte ein Einbrecher es abgesehen, der in der Nacht zu Donnerstag einen Betrieb in der Alleenstraße heimsuchte. Der Täter hebelte die Zugangstür der Firma auf und verschaffte sich auf die gleiche Weise noch Zutritt in ein Büro. Dort ließ er die Geräte mit einem Wert im vierstelligen Bereich mitgehen. Der entstandene Sachschaden konnte nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten, melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353.

Markgröningen: Versuchter Einbruch in Lokal - Zeugen gesucht

Nicht an sein kriminelles Ziel gelangte ein Einbrecher, der versuchte, am Donnerstag zwischen 00:00 und 08:45 Uhr in ein Lokal in der Kirchgasse einzusteigen. Der Täter hebelte an einem Fenster, so dass die Scheibe zersplitterte. Er ließ von seinem Vorhaben ab, ohne ins Gebäudeinnere vorzudringen. Der angerichtete Sachschaden wurde mit 500 Euro angegeben. Der Polizeiposten Markgröningen bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07145/9327-0 zu melden.

