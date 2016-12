POL-LB: Leonberg: Einbruch in Geschäft; Weissach: Vorfahrtsunfall; Weil im Schönbuch: Einbruch in Wohnhaus; Herrenberg: Feuerwehreinsatz; Sindelfingen: Unfall auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots) - Leonberg-Eltingen: Einbruch in Geschäft

Zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 08.40 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in der Römerstraße in Eltingen sein Unwesen. Vermutlich schlug der Unbekannte mit einem Stein ein Loch in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts und brach anschließend ein. Der Einbrecher durchsuchte die Räume und stahl einen kleinen Münzgeldbetrag, ein Laptop und einen Computer im Gesamtwert von mehr als 1.500 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf weitere 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

Weissach: Vorfahrtsunfall

Im Kreuzungsbereich der Porschestraße und der Hauptstraße in Weissach kam es am Donnerstag gegen 05.30 Uhr zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.500 Euro entstand. Ein 34 Jahre alter Mercedes-Fahrer war in der Porschestraße in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Hauptstraße übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit einen VW, in dem eine 58 Jahre alte Fahrerin saß, und nahm der Frau die Vorfahrt. Obwohl diese noch versuchte durch Bremsen einen Zusammenstoß zu verhindern, krachten die PKW ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und prallte gegen einen Stein. Die 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weil im Schönbuch-Breitenstein: Einbruch in Wohnhaus

Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031/67700-0, sucht Zeugen, denen zwischen Mittwoch 14.30 Uhr und Donnerstag 09.30 Uhr etwas Verdächtiges in der Rosenstraße im Ortsteil Breitenstein auffiel. Bislang unbekannte Täter suchten dort ein Wohnhaus heim, brachen über die Terrassentür ein und durchsuchten nahezu alle Zimmer. Mit Schmuck und Bargeld in vierstelligem Wert machten sie sich anschließend davon. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden, der sich auf mehrere hundert Euro beläuft.

Herrenberg: Feuerwehreinsatz

Angebranntes Essen war ursächlich für einen Feuerwehreinsatz am Donnerstag gegen 10.00 Uhr in der Rosenstraße in Herrenberg. Ein 48-Jähriger hatte einen Topf mit Essen auf den angeschalteten Herd gestellt und war anschließend eingeschlafen. Die Mahlzeit brannte in den Topf ein und es entstand Qualm, der den Rauchmelder auslöste. Ein Nachbar wurde hierauf aufmerksam und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg, die mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeuge ausrückte. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Der 48-Jährige wurde vorsorlich zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

Sindelfingen: Unfall auf Parkplatz

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro entstand am Donnerstag gegen 10.00 Uhr bei einem Unfall auf einem Parkplatz in der Benzstraße in Sindelfingen. Eine 44 Jahre alte Smart-Fahrerin übersah vermutlich aus Unachtsamkeit die Vorfahrt eines von rechts kommenden 59 Jahre alten VW-Lenkers, so dass die beiden PKW zusammenstießen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

