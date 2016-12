POL-LB: Bsigheim: Diebstahl aus Wohnhaus; Bönnigheim: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots) - Besigheim-Ottmarsheim: Diebstahl aus Wohnhaus

Beute in Höhe einer vierstelligen Summe machte ein bislang unbekannter Einbrecher, der am Mittwoch zwischen 17:00 und 19:40 Uhr in der Uhlandstraße in Ottmarsheim ein Wohnhaus heimsuchte. Über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zum Objekt, das er anschließend durchsuchte. Hierbei fiel ihm Schmuck und Bargeld in die Hände. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/40508-0, in Verbindung zu setzen.

Bönnigheim-Hohenstein: Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Mittwoch zwischen 16:30 und 18:15 Uhr auf ein Wohnhaus in der Kirchheimer Straße in Bönnigheim-Hohenstein abgesehen. Der Unbekannte hebelte eine Terrassentür auf und gelangte so in das Gebäude. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten wurde der Einbrecher mutmaßlich durch einen heimkehrenden Anwohner gestört, weshalb er wohl ohne Diebesgut das Weite suchte. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Bönnigheim bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07143/22414, zu melden.

