POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Vereinsheim; Asperg: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg-Pflugfelden: Einbruch in Vereinsheim

Der Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141/22150-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Einbruch geben können, der zwischen Sonntag und Mittwoch in der Straße "Kleines Feldle" in Ludwigsburg-Pflugfelden begangen wurde. Nach dem gescheiterten Versuch mehrere Türen eines Vereinsheims aufzubrechen, schlugen die bislang unbekannten Täter ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie anschließend einen Flachbildfernseher, dessen Wert noch unbekannt ist. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens können derzeit ebenfalls keine Angaben gemacht werden.

Asperg: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein Einbruchsversuch in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Asperg löste am Donnerstag gegen 02:30 Uhr einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen aus. Bislang unbekannte Täter versuchten die Eingangstür zu einer Gaststätte aufzuhebeln. Durch den entstandenen Lärm wurden Anwohner aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Täter, vermutlich zwei Männer und eine Frau, flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung der Wilhelmstraße. Auf einem nahegelegenen Kirchen-Parkplatz stand ein PKW, in den die Personen einstiegen und in Richtung Brühlstraße davon fuhren. Bei dem Fahrzeug handelt sich eventuell um einen schwarzen Renault Twingo mit Faltdach. Die Frau, die während der Tatausübung an der Ecke zur Wilhelmstraße mutmaßlich Schmiere stand, ist etwa 170 bis 180 cm groß und war bekleidet mit einer Jeans sowie einem grauen Kapuzenpullover. Die beiden Männer die sich im Eingangsbereich der Gaststätte aufhielten sind etwa 170 bis 175 cm groß. Während einer der Täter einen schwarzen Kapuzenpullover trug, war der andere mit einem schwarzen Oberteil mit Kapuze bekleidet. Alle Drei dürften zwischen 22 und 27 Jahren alt sein. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Asperg, Tel. 07141/62033, in Verbindung zu setzen.

