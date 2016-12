POL-LB: Hemmingen: Vorfahrtsunfall; Großbottwar: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Hemmingen: Vorfahrtsunfall

Am Mittwoch gegen 20.50 Uhr ereignete sich in der Hirschstraße in Hemmingen ein Unfall, bei dem sich ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro entstand. Ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr die Hirschstraße in Richtung der Blohnstraße und wollte dort die Kreuzung geradeaus passieren. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit einen 39-jährigen Mercedes-Lenker der von rechts aus der Blohnstraße herausfahren wollte und nahm diesem die Vorfahrt. Die beiden PKW stießen zusammen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Großbottwar-Winzerhausen: Verkehrsunfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der am Dienstag zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr in der Raiffeisenstraße in Winzerhausen eine Unfallflucht verübte. Der Unbekannte, der vermutlich mit einem LKW unterwegs war, touchierte den Dachvorsprung einer Scheune. Die Dachrinne wurde hierdurch herunter gerissen und das Dach teilweise abgedeckt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell