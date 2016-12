POL-LB: BAB 81/Rottenburg am Neckar: Auffahrunfall mit zwei schwer verletzten Personen; BAB 81/Herrenberg: Auffahrunfall mit 40.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - BAB 81/Rottenburg am Neckar: Auffahrunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Zwei schwer verletzten PKW-Insassen und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 14.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg ereignete. Eine 25 Jahre alte Opel-Fahrerin, eine 26-Jährige in einem Chevrolet und ein 53-jähriger VW-Fahrer waren hintereinander auf der linken der beiden vorhandenen Spuren unterwegs. Aufgrund eines Stauendes mussten alle drei bis zum Stillstand abbremsen. Ein von hinten herannahender 86 Jahre alter Ford-Lenker bemerkte, vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht an die vorherrschende Verkehrsverhältnisse angepasst hatte, die Situation vor sich zu spät und kollidierte mit dem VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurden VW, Chevrolet und Opel ineinander geschoben. Der 86-Jährige und seine 81 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen bis gegen 15.40 Uhr gesperrt werden.

BAB 81/Herrenberg: Auffahrunfall mit 40.000 Euro Sachschaden

Mutmaßlich da sie mit überhöhter Geschwindigkeit und zu wenig Sicherheitsabstand auf der linken Spur fuhr, war eine 19 Jahre alte Audi-Lenkerin am Mittwoch gegen 11.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Gärtringen in einen Unfall verwickelt. Die junge Fahrerin bemerkte wohl zu spät, dass die beiden Fahrzeuge vor ihr aufgrund eines Staus bis zum Stillstand abbremsen mussten und fuhr gegen das Heck eines weiteren Audi, in dem eine 26 Jahre alte Fahrerin saß. Deren Wagen wurde in der Folge nach vorne katapultiert und prallte gegen einen VW mit einem 74-jährigen Fahrer. Dieser PKW kam hierdurch nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelleitplanke. Die 26-jährige Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell