POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit 23.000 Euro Sachschaden und Feuerwehreinsatz; Leonberg: Laub in Brand geraten und Mountainbike gestohlen; Renningen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: Unfall mit 23.000 Euro Sachschaden

Ein Unfall mit 23.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Donnerstagmorgen, gegen 05.10 Uhr, in der Straße "Obere Vorstadt" in Sindelfingen. Ein 25 Jahre alter Peugeot-Lenker kam aus Richtung Willy-Brandt-Straße und fuhr auf Höhe der Wolfstraße vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Honda. Der 25-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Peugeot wurde abgeschleppt.

Sindelfingen: Feuerwehreinsatz

Vermutlich aufgrund eines Schwelbrands in einem Müllcontainer löste am Mittwoch gegen 15.20 Uhr die Brandmeldeanlage eines Seniorenheims in der Straße "Obere Vorstadt" in Sindelfingen aus. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte mit 35 Wehrleuten und sechs Fahrzeugen aus. Die Einsatzkräfte konnten kein Feuer lokalisieren. Sachschaden entstand nicht.

Leonberg: Laub in Brand geraten

Insgesamt sechs Fahrzeuge und 32 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg sowie Rettungs- und Notarztwagen rückten am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in den Fockentalweg in Leonberg aus, nachdem der Hausmeister des Jugendgästehauses Rauch im Kellergeschoss festgestellt hatte. Wie sich vor Ort herausstelle, war eine noch nicht erloschene Zigarettenkippe nicht wie vorgesehen in den Aschenbecher vor dem Gästehaus entsorgt worden, sondern in einen danebenleigenden Lichtschacht gefallen. Im Schacht hatte sich Laub angesammelt, das zunächst wohl zu brennen begann, dann jedoch verglomm. Es entstand kein Sachschaden.

Leonberg: Mountainbike gestohlen

Ein nahezu neuwertiges Mountainbike wechselte am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr auf illegale Weise den Besitzer. Ein bislang unbekannter Täter stahl das Fahrrad, das in der Bruckenbachstraße in Leonberg an ein Geländer eines Firmengebäudes angeschlossen war. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Radon. Es ist mit einer gefederten Vordergabel und schwarzen Schutzblechen ausgestattet. Auffällig sind die montierten Klickpedale, da diese Roststellen aufweisen. Das Zweirad hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Renningen: Einbruch in Wohnhaus

Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro erbeutete ein bislang unbekannter Täter, der am Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 22.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Lange Straße in Renningen einbrach. Der Einbrecher verschaffte sich über die Terrassentür, die er aufhebelte, Zugang ins Innere und durchsuchte das Haus anschließend. Hierbei stieß er auf den Schmuck. Der an der Terrassentür entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

